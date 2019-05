Rusko dôsledne zváži pokračovanie programu obmedzovania ťažby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 29. mája (TASR) - Rusko dôsledne zváži prípadné predĺženie programu obmedzovania ťažby ropy so štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalšími producentmi. Uviedol to v stredu prvý podpredseda ruskej vlády Anton Siluanov s tým, že Moskva bude porovnávať na jednej strane prínos programu pre ceny ropy a na druhej mínusy v podobe zníženia svojho podielu na trhu v prospech amerických firiem.povedal Siluanov na okraj konferencie v Kazachstane.dodal.OPEC, Rusko a ďalší producenti, ktorí sú súčasťou programu o obmedzovaní produkcie, by sa mali zísť a rokovať o budúcnosti programu 25. a 26. júna vo Viedni. Podľa nedávnych informácií z OPEC by sa však schôdzka producentov mohla presunúť na 3. a 4. júl.