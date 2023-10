Rusko je pripravené na rozhovory o povojnovom usporiadaní na Ukrajine, tvrdí minister obrany Šojgu

30.10.2023 (SITA.sk) - Rusko je „pripravené na rozhovory“ o povojnovom usporiadaní na Ukrajine. Ako referuje web news.sky.com, v pondelok to na vojenskom fóre v čínskom Pekingu vyhlásil ruský minister obrany Vo svojom prejave na fóre Siang-šan, najväčšom každoročnom čínskom podujatí vojenskej diplomacie, Šojgu dodal, že Rusko je tiež pripravené na rozhovory o ďalšom „spolužití“ so Západom. Varoval však, že Západ sa snaží potenciálne rozšíriť konflikt v ázijsko-tichomorskom regióne.„V prípade, že budú vytvorené potrebné podmienky, zostávame pripravení na reálne politické diskusie - tak o postkonfliktnom riešení ukrajinskej krízy, ako aj o ďalšom spolunažívaní so Západom ako celkom,“ povedal Šojgu.