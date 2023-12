Rusko je pripravené rokovať so Spojenými štátmi, podmienky však bude určovať Kremeľ

16.12.2023 (SITA.sk) - Rusko podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova tvrdí, že je „pripravené rokovať“ so Spojenými štátmi, ale len za vlastných podmienok. Referuje o tom web news.sky.com.Peskov tiež povedal, že ruský vodca Vladimir Putin je pripravený spolupracovať s každým, kto si uvedomí potrebu brať do úvahy obavy Ruska. Kremeľ dodal, že by rád videl vo Washingtone prezidenta, ktorý by zaujal „konštruktívnejší prístup“ k vzťahom s Moskvou.