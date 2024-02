Rusko je údajne pripravené na diplomatické ukončenie vojny na Ukrajine, podľa Lavrova však majú podmienku

Možnosti nie sú viditeľné

Západ nehovorí o svojom víťazstve

14.2.2024 (SITA.sk) -Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov povedal, že Rusko je údajne pripravené na politické a diplomatické ukončenie vojny proti Ukrajine , ale len na základe toho, čo sa mu už podarilo obsadiť.Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ruské médiá, Lavrov to povedal počas stredajšieho vystúpenia v Štátnej dume „Ostávame otvorení politicko-diplomatickému urovnaniu založenému na zohľadnení našich legitímnych záujmov, na zohľadnení skutočností, ktoré sa vyvíjali počas mnohých rokov a ktoré teraz viedli k súčasnej situácii," povedal Lavrov.Zároveň poznamenal, že vzhľadom na to, že „západné krajiny" nechcú brať do úvahy záujmy Moskvy a realitu, ktorá sa vyvinula „v teréne", možnosti dohody „zatiaľ nie sú viditeľné".Lavrov tiež uviedol, že „Washington a jeho spojenci sa nevzdávajú svojich snov" o tom, že by Rusku „spôsobili strategickú porážku".Taktiež povedal, že ruská armáda údajne „úspešne účinkuje" na „ukrajinskom dejisku bojových operácií" a údajne „Západ už nehovorí o svojom víťazstve, ale len o tom, ako zabrániť Putinovi vo víťazstve".