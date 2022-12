Rusko likviduje ruiny zbombardovaného divadla v Mariupole, chce vybudovať nové „na kostiach obyvateľov mesta“

Plánujú zachovať prednú stranu

Vojnový zločin

23.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské okupačné úrady začali likvidovať ruiny divadla v meste Mariupoľ na juhu Ukrajiny. Poradca starostu mesta, ktorý z neho ušiel, obvinil okupačné úrady zo snahy zakryť vraždu stoviek civilistov, keď budovu ruské lietadlá v marci zbombardovali. Petro Andrjuščenko povedal, že Rusi plánujú zachovať prednú stranu divadla a zlikvidovať zvyšok stavby, aby vybudovali nové divadlo „na kostiach obyvateľov Mariupoľa". Informuje o tom portál bbc.com.Šestnásteho marca ruské lietadlá zhodili na mariupoľské mestské divadlo dve 500-kilogramové bomby, ktoré podľa správy organizácie Amnesty International explodovali simultánne.Organizácia tento útok odsúdila ako vojnový zločin. Vo chvíli dopadu bômb bolo vnútri budovy približne 1 200 ľudí. Podľa ukrajinských úradov bolo v divadle zabitých 300 ľudí, ale podľa vyšetrovania tlačovej agentúry the Associated Press bolo obetí takmer 600.V novembri vysielacia spoločnosť BBC informovala, že podľa svedkov ruské okupačné úrady z trosiek zničeného mariupoľského divadla vyslobodzovali mŕtve telá a odvážali ich na pochovanie.Ukrajinské úrady odhadujú, že počas bojov v Mariupoli zomrelo v meste 25-tisíc ľudí. Novinári tlačovej agentúry the Associated Press tento mesiac s použitím satelitných snímok odhadli, že na cintoríne v Mariupoli vykopali 10 300 nových hrobov.