Rusko má za sebou prvý volebný deň sprevádzaný vandalizmom, žena hodila na strechu školy Molotovov koktejl

15.3.2024 (SITA.sk) - Ruské prezidentské voľby už počas ich prvého dňa sprevádza vandalizmus. Z niektorých volebných miestností hlásia incidenty so zápalnými fľašami či oblievanie volebných urien zelenou tekutinou.To je zjavne odkaz na nebohého opozičného lídra Alexeja Navaľného , ktorého v roku 2017 napadli zelenou dezinfekčnou látkou do tváre. Napríklad v Petrohrade žena hodila Molotovov koktejl na strechu školy, v ktorej sa nachádza volebná miestnosť, informovali miestne médiá.Spravodajské weby na platforme Telegram informovali o tom, že v Moskve žena podpálila volebnú kabínku. Námestník vedúcej ruskej volebnej komisie informoval, že ľudia tiež na piatich miestach vrátane Moskvy vyliali zelenú tekutinu do volebných urien.Takéto činy sú pritom pre ľudí mimoriadne riskantné, keďže zasahovanie do volieb sa trestá maximálne päťročným väzením. Prezidentské voľby sa v Rusku, aj na nelegálne anektovaných územiach Ukrajiny, konajú do nedele. Je v podstate jasné, že ich vyhrá súčasný vodca Vladimir Putin , keďže jeho konkurencia je len symbolická.