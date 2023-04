Rusko mení stratégiu na zahraničnú politiku, chce odstrániť pozostatky dominancie USA

Hlboký rozpor

Radikálne zmeny

1.4.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin podpísal v piatok novú stratégiu o ruskej zahraničnej politike. Tá sa zameriava na obmedzenie „nadvlády“ Západu a identifikuje Čínu a Indiu ako kľúčových partnerov do budúcnosti.Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian, podľa ktorého dokument upevňuje hlboký rozpor medzi Ruskom a Západom pre ruskú vojnu na Ukrajine.Nový 42-stranový dokument, ktorý zverejnili na webstránke Kremľa, okrem iného vyhlasuje, že „Ruská federácia má v úmysle uprednostniť odstraňovanie pozostatkov dominancie Spojených štátov a iných nepriateľských krajín vo svetovej politike“.Rusko sa podľa neho zameria na „vytvorenie podmienok pre akýkoľvek štát, aby odmietol neokolonialistické a hegemónne ciele“.Moskva zároveň vyzdvihla väzby s Čínou a Indiou a zdôraznila dôležitosť „prehlbovania väzieb a koordinácie s priateľskými suverénnymi globálnymi centrami moci a rozvoja umiestnenými na euroázijskom kontinente“.V dokumente tiež opisuje Rusko ako „štátnu civilizáciu“, ktorej úlohou je brániť „ruský svet“ príbuzných kultúr na kontinente. The Guardian pripomína, že koncept „ruského sveta“ používa Kremeľ na ospravedlnenie svojich krokov na Ukrajine, pričom tvrdí, že bráni rusky hovoriacu menšinu v krajine.Počas zasadnutia bezpečnostnej rady Putin vyhlásil, že aktualizovaná ruská stratégia pre zahraničnú politiku je nevyhnutná v dôsledku „radikálnych zmien“ vo svete.