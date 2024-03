Rusko môže pokračovať vo vojne ešte minimálne dva roky, Kremeľ spustil rozsiahlu reformu svojich ozbrojených síl

Neprejavilo sklon k deeskalácii konfliktu

Reforma ozbrojených síl

7.3.2024 (SITA.sk) - Rusko má dostatok zdrojov na to, aby pokračovalo v boji proti Ukrajine na súčasnej úrovni intenzity ešte najmenej dva roky. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedli to litovské spravodajské služby.Tie poznamenali, že Rusko má dostatočné finančné, ľudské a logistické zdroje na to, aby pokračovalo v bojových operáciách takejto intenzity, prinajmenšom v „krátkom čase“. Ich odhady naznačovali, že to znamenalo obdobie do dvoch rokov.V správe sa uvádza, že Rusko vyčlenilo obrovské zdroje na vojnu na Ukrajine a neprejavilo žiadny sklon k deeskalácii konfliktu, hoci sa mu nedarilo dosiahnuť jeho operačné ciele."Zároveň sa Ruská federácia pripravuje na dlhodobú konfrontáciu s NATO , najmä v regióne Baltského mora, a za týmto účelom postupne rozširuje svoje vojenské kapacity na západe krajiny," uvádza spravodajská služba.Správa naznačila, že Kremeľ spustil rozsiahlu reformu svojich ozbrojených síl, ktorá by rozšírila vojenský potenciál Ruska v regióne Baltského mora. Plánované štrukturálne a veliteľské zmeny sa už začali a niektoré z nich sa realizujú v Kaliningrade a na západe Ruska.„Táto reforma je dlhodobým projektom, ktorý si bude vyžadovať veľa zdrojov a bude trvať najmenej niekoľko rokov, možno až desaťročie,“ hovorí litovská spravodajská služba.Uviedli tiež, že celkové tempo a rozsah ruskej reformy bude priamo závisieť od priebehu, trvania a výsledku ich bojových operácií na Ukrajine. Správa tiež hovorí, že vojna na Ukrajine stála Rusko minulý rok oveľa viac, ako plánovalo, a v prvej polovici roku 2023 už vojenské výdavky presiahli sumu oficiálne pridelenú na celý rok. A tento rok už bola na armádu pridelená najmenej tretina štátneho rozpočtu – 102 miliárd eur.