Rusko môže v roku 2028 zaútočiť na ďalšie krajiny, varuje Zelenskyj a jeden scenár je obzvlášť nebezpečný

Rusko zvažuje rôzne scenáre

V ohrození sú najmä pobaltské krajiny

5.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že v prípade zmrazenia vojny na Ukrajine môže Rusko v roku 2028 zaútočiť na ďalšie krajiny. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„V tejto chvíli Rusko zvažuje rôzne scenáre na niekoľko najbližších rokov. Jeden z nich je obzvlášť nebezpečný. Ak dôjde k nejakej prestávke v tejto agresii proti Ukrajine, ak bude táto vojna zmrazená, potom príde nový kritický moment - rok 2028,“ vyhlásil Zelenskyj.V prípade poľavenia bude Rusko podľa Zelenského schopné do spomenutého roku 2028 obnoviť svoj vojenský potenciál, momentálne značne oslabený vojnou na Ukrajine.„Rusko bude mať dostatok sily na útok na krajiny, ktoré sú v centre jeho expanzívnych ambícií. Okrem Ukrajiny sú to určite pobaltské štáty a krajiny s množstvom Rusov na svojom území. Toto sú jasné informácie od našej spravodajskej služby a my vám posielame signál,“ dodal ukrajinský líder a zdôraznil, že Moskva momentálne hľadá spôsoby, ako zmraziť situáciu na Ukrajine tak, ako to v minulosti spravila v prípade zasahovania do iných štátov.