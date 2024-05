Rusko môže začať psychologickú operáciu, hrozba otvorenia ďalšieho frontu z Bieloruska vyvoláva u Ukrajincov obavy

28.5.2024 (SITA.sk) - Ruská vláda by mohla spustiť novú psychologickú operáciu o možnom otvorení ďalšieho frontu z Bieloruska. Ako informuje portál Kyiv Independent, upozornilo na to ukrajinské Centrum pre boj proti dezinformáciám Ukrajinskej rady pre bezpečnosť a obranu, podľa ktorého by cieľom takejto operácie bolo „vyvolať masovú paniku“ v ukrajinskej spoločnosti.Centrum uviedlo, že čoskoro očakáva „sériu provokatívnych vyhlásení zo strany najvyššieho vedenia Ruska a Bieloruska ohrozujúcich Ukrajinu“.Rusko 10. mája spustilo novú ofenzívu na severnú časť Charkovskej oblasti. Jeho silám sa údajne podarilo postúpiť až 10 kilometrov do regiónu, ale zastavila ich prvá obranná línia.V nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruské sily vytvárajú ďalšie zoskupenie vojakov pri severnej hranici Ukrajiny, ktorá susedí s Bieloruskom.Bielorusko je kľúčový partner Ruska. Hoci svojich vojakov na Ukrajinu neposlalo, umožnilo Moskve útočiť aj z jeho územia.