Rusko musí zaplatiť za škody napáchané na Ukrajine, podľa Zelenského okupanti zintenzívnili boje na Donbase (video)

21.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nočnom videoprejave k národu povedal, že Rusko musí byť finančne zodpovedné za škody, ktoré jeho sily spôsobujú Ukrajine.Ako poznamenal, ruská armáda v piatok vypálila raketu na severovýchodnú Charkovskú oblasť, kde zničila kultúrne centrum v Lozovej, a zasiahla aj mestá Odesa na juhu, Poltava na východe a Žytomyr na západe.V Donbase na východe Ukrajiny, kde bol ruský útok najostrejší, podľa Zelenského ruské jednotky zmenili mestá Rubižne a Volnovacha na ruiny, rovnako ako predtým v prípade Mariupoľa, a zároveň sa pokúšajú urobiť to isté so Sjevjerodoneckom.Zelenskyj povedal, že Rusko by malo byť prinútené zaplatiť za každý dom, školu, nemocnicu a obchod, čo zničí. Mal by sa podľa neho vytvoriť právny mechanizmus, prostredníctvom ktorého by každý, kto trpel konaním Ruska, mohol dostať odškodné.