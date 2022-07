Rusko na Ukrajine pravdepodobne čelí veľkému nedostatku bojovej pechoty

29.7.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskej súkromnej vojenskej skupine Vagnerovci pravdepodobne pridelili zodpovednosť za konkrétne sektory frontovej línie na východnej Ukrajine.Deje sa tak, keď Rusko pravdepodobne čelí veľkému nedostatku bojovej pechoty. Vo svojom spravodajskom hodnotení vojny to v piatok ráno uviedlo britské ministerstvo obrany, na ktoré sa odvoláva spravodajský portál Sky News. „Ide o významnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním skupiny od roku 2015, keď zvyčajne vykonávala misie odlišné od otvorenej, rozsiahlej pravidelnej ruskej vojenskej činnosti," konštatuje rezort.Podľa neho je však veľmi nepravdepodobné, že by Vagnerovci postačovali na to, aby výrazne zmenili trajektóriu ruskej invázie na Ukrajinu.