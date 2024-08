Rusko na vpád Ukrajincov do Kurskej oblasti reaguje protiteroristickou operáciou. Na ukrajinské sily používajú aj termobarické bomby

10.8.2024 (SITA.sk) - Rusko v sobotu oznámilo, že v Kurskej oblasti , do ktorej tento týždeň prekvapivo vpadli ukrajinské sily, zaviedli takzvanú protiteroristickú operáciu. Protiteroristické opatrenia sú aj v Brianskej a Belgorodskej oblasti, ktoré tiež susedia s Ukrajinou. Tieto opatrenia umožňujú vláde premiestňovať obyvateľov, kontrolovať telefonickú komunikáciu a zaberať vozidlá. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v Kurskej oblasti pokračujú boje a armáda vykonala nálety na ukrajinské sily, ktoré zahŕňali aj použitie termobarickej bomby.Rezort tiež uviedol, že do oblasti posielajú posily, aby čelili ukrajinskej operácii. Rusko rozmiestnilo viacero raketometov, vlečné delostrelecké delá, tanky prepravované na prívesoch a ťažké pásové vozidlá.Podľa ministerstva sa bojuje na predmestí mesta Sudža, zhruba 10 kilometrov od hranice. Mesto je dôležitým tranzitným uzlom plynovodu pre vývoz ruského zemného plynu do Európy.Agentúra AP pripomína, že o ukrajinskej operácii v Kurskej oblasti je málo vierohodných informácií a jej strategické ciele nie sú jasné.