Rusko namierilo na Kyjev rakety aj drony. Ukrajina hlási vyše päťdesiat zranených vrátane detí

13.12.2023 (SITA.sk) - Ruský raketový útok na Kyjev v stredu v skorých ranných hodinách zranil 53 ľudí. Oznámil to starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko na komunikačnej platforme Telegram. Najmenej 20 ľudí, vrátane dvoch detí, previezli do nemocnice.Na mieste ošetrili 33 civilistov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.Podľa ukrajinského letectva všetkých desať balistických rakiet a desať dronov smerujúcich na Kyjev zostrelili. Úlomky rakiet však poškodili fasádu výškovej budovy a jeden z balkónov začal horieť.Celkovo sa z budovy podarilo zachrániť 17 ľudí, vrátane siedmich detí. Horel aj ďalší obytný dom. Záchranári uviedli, že do rána sa požiar podarilo uhasiť.