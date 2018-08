Rusko nasadilo do bojov v Sýrii vyše 63.000 vojakov

Foto: UNICEF Foto: UNICEF

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 23. augusta (TASR) - Rusko zverejnilo rozsah svojej vojenskej účasti na konflikte v Sýrii. Podľa ruského ministerstva obrany od septembra 2015 "získalo bojovú skúsenosť" v Sýrii vyše 63.000 príslušníkov ruskej armády.Ruské vzdušné sily tam odvtedy uskutočnili 39.000 operácií, pri ktorých zničili viac než 121.000a zabili vyše 86.000, tvrdí ruský rezort obrany, ktorý vo štvrtok citovala spravodajská stanica BBC. Moskva sa však nezmienila o žiadnych obetiach z radov ruskej armády alebo sýrskych civilistov.Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne tvrdí, že pri ruských náletoch zahynulo v Sýrii najmenej 7928 civilistov a 10.069 bojovníkov.Ruský rezort obrany ďalej informoval, že ruské sily v Sýrii otestovali 231 typov zbraní vrátane lietadiel, protilietadlových raketových systémov zem-vzduch a striel s plochou dráhou letu.Ruské sily počas uplynulých troch rokov zohrávali kľúčovú úlohu v upevňovaní pozície svojho spojenca, sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Konflikt sa vďaka podpore Moskvy priklonil výrazne v jeho prospech; povstalci sú porážaní v mnohých oblastiach krajiny, naposledy vo východnej Ghúte pri Damasku a juhozápadných provinciách Dará a Kunajtra.Provládne jednotky sa pripravujú na spustenie ofenzívy proti poslednej veľkej povstaleckej bašte, ktorou je severozápadná provincia Idlib, kde žijú dva milióny obyvateľov. Moskva zdôrazňuje, že ruské nálety si berú za cieľ výlučne, podľa aktivistov však zasahujú najmäpovstalcov a civilistov.Vyšetrovatelia OSN pre vojnové zločiny taktiež uvádzajú, že ruské a sýrske lietadlá bombardujú nemocnice, školy a trhoviská, ktoré sú chránené medzinárodným humanitárnym právom. Obe armády tieto obvinenia popierajú.Medzinárodná vojenská koalícia pod velením USA, bojujúca proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), uviedla, že od augusta 2014 vykonala v Sýrii a susednom Iraku 29.826 vzdušných útokov.Koalícia odhaduje, že pri týchto náletoch bolo neúmyselne zabitých najmenej 1059 civilistov. To sa však nezhoduje s údajmi organizácie Airwars monitorujúcej civilné obete, ktorá tvrdí, že táto bilancia predstavuje 6500-10.000 mŕtvych.