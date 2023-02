Rusko neúspešne otestovalo medzikontinentálnu balistickú raketu, pokus vraj nepredstavoval pre USA riziko

Test nepredstavoval riziko

22.2.2023 (SITA.sk) - Rusko v pondelok vykonalo neúspešný test medzikontinentálnej balistickej rakety približne v čase, keď americký prezident Joe Biden navštívil Ukrajinu. Informuje o tom televízia CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov oboznámených so situáciou.Jeden z nich povedal, že Rusko upozornilo Spojené štáty vopred prostredníctvom dekonfliktných liniek, ďalší, že test nepredstavoval pre USA riziko a Washington to nepovažoval za anomáliu alebo eskaláciu.CNN pôvodne informovala, že test sa uskutočnil, keď bol Biden na Ukrajine. Neskôr však jeden z predstaviteľov povedal, že test sa odohral ešte pred Bidenovou návštevou. Druhý zdroj CNN len povedal, že test bol v pondelok.Načasovanie testu naznačuje, že USA a Rusko cez týždeň komunikovali prostredníctvom viacerých dekonfliktných kanálov. Americkí predstavitelia v nedeľu v noci informovali Rusko o tom, že sa Biden chystá na cestu do Kyjeva.Test novej rakety Sarmat, ktorú na Západe prezývajú Satan II a je schopná niesť niekoľko jadrových hlavíc, bol podľa predstaviteľov neúspešný. Raketu však už Rusko úspešne testovalo a ak by sa test podaril, ruský prezident Vladimir Putin by to podľa Američanov oznámil počas svojho utorkového prejavu.