Rusko obvinilo Kosovo zo stupňovania etnického napätia

Moskva/Priština 28. mája (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo v utorok Kosovo zo stupňovania etnického napätia so Srbskom po tom, ako kosovská polícia vstúpila do prevažne Srbmi obývanej časti Kosova. Informovala o tom agentúra AP.KosovoSrbsko tým, že do Srbmi obývaných oblastí tejto bývalej srbskej provincie vyslalo svoje policajné jednotky, uviedla vo vyhlásení hovorkyňa moskovskej diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, žeIncident podľa nej zničil pokrok, ktorý sa v zmierení medzi Srbskom a Kosovom už dosiahol.Rusko zároveň vyzvalo kosovské úrady o okamžité prepustenie ruského spolupracovníka OSN, zadržaného a zraneného počas operácie kosovskej polície na severe krajiny.Ruský veľvyslanec v Belehrade Alexandr Čepurin v utorok na Twitteri napísal, že zadržaný občan Ruska je spolupracovníkom Misie OSN v Kosove (UNMIK). Moskvu podľa nehoDodáva, že RuskoKosovský prezident Hashim Thaci odsúdilvyhrážky Srbska, ktoré uviedlo do pohotovosti svoje ozbrojené zložky. Medzi zatknutými podozrivými počas zásahu v severnom Kosove sú podľa neho "Albánci, Srbi, Bosniaci a aj jeden Rus". Ten podľa Thaciho slov chcelzabrániť policajnej operácii.Špeciálne jednotky kosovskej polície podnikli v utorok ráno v okolí etnicky rozdeleného mesta Mitrovica ležiaceho na severe Kosova operáciu zameranú proti. Pri zásahu utrpeli zranenia dvaja policajti. Na mieste zadržali viac ako 20 ľudí a došlo tam aj k streľbe.Srbsko označilo túto kosovskú policajnú operáciu za ohrozenie mieru. Prezident Aleksandar Vučič nariadil v tejto súvislosti pre jednotky rozmiestnené pri hraniciach s Kosovom plnú bojovú pohotovosť.Kosovský prezident Thaci ešte skôr na Facebooku napísal, že policajná operácia nie je zameraná na etnickú príslušnosť.Kosovo po jednostrannom vyhlásení svojej nezávislosti od Srbska v roku 2008 získalo podporu Spojených štátov a väčšiny členských krajín Európskej únie. Srbsko ani jeho spojenci Rusko a Čína však suverenitu Kosova neuznali.Kontrolu nad Kosovom stratilo Srbsko po vojenskej intervencii aliancie NATO v roku 1999.