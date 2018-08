Rusko obvinilo USA zo zlého zaobchádzania s údajnou agentkou Butinovou

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo v piatok Spojené štáty zo zlého zaobchádzania so zadržanou ruskou občiankou Marijou Butinovou, ktorá údajne pôsobila v USA ako tajná agentka.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa agentúry AP uviedla, že Butinovú zadržiavajú v samoväzbe vo Washingtone. S ruskou občiankou sa podľa Zacharovovej zaobchádza ako s nebezpečnou kriminálničkou: väznia ju v chladnej cele, kde ju monitorujú 24 hodín denne, dozorcovia ju v noci budia, nedostáva kvalitnú stravu a nepovoľujú jej vychádzky.Americké úrady sa bezprostredne k tvrdeniam Zacharovovej nevyjadrili.vyhlásila Zacharovová, ktorú citovala agentúra TASS. Butinová je podľa nej nevinná a nedopustila sa žiadnych zločinov.Zacharovová označila spôsob, akým sa zaobchádza s Butinovou v americkom väzení, za absolútne protiprávny a svojvoľný a apelovala na to, aby sa vo veci začali angažovať medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv.Rezort diplomacie v Moskve už predtým označil Butinovú za politickú väzenkyňu a opakovane žiadal jej okamžité prepustenie. Osobne sa vo veci angažoval aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Mariju Butinovú zadržali v Spojených štátoch 15. júla. Súd vo Washingtone následne nariadil jej väzobné stíhanie bez možnosti prepustenia na kauciu. Obvinená je zo "sprisahania s cieľom vykonávať činnosť agentky Ruskej federácie v rámci Spojených štátov", ako aj z rozvíjania vzťahov s americkými fyzickými osobami a infiltrovania organizácií s vplyvom v americkej politike s cieľom presadzovať záujmy Ruska.Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že od roku 2015 do začiatku roka 2017 Butinová plnila pokyny vysoko postaveného predstaviteľa v ruskej vláde, na ktorého sa vzťahujú sankcie. Na územie Spojených štátov vstúpila a zdržiavala sa tam na základe študentských víz. Ako neregistrovaná agentka mala v USA nadväzovať kontakty s vplyvnými osobnosťami, pričom sa nevyhýbala ani sexu a podvodom. Ona sama všetky obvinenia popiera.