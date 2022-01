Rusko obviňuje Západ, že plánuje provokácie na Ukrajine. Mohlo by to mať tragické následky, tvrdí

Západ povzbudzuje Ukrajinu

Konflikt na Donbase trvá už osem rokov

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko vo štvrtok obvinilo Západ z plánovania „provokácií" na Ukrajine. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské a západné tvrdenia o bezprostrednej hrozbe ruského útoku na Ukrajinu sú „zásterkou pre vlastné rozsiahle provokácie, vrátane provokácií vojenského charakteru". „Môžu mať extrémne tragické následky pre regionálnu a globálnu bezpečnosť," vyhlásila Zacharovová.Hovorkyňa ruského rezortu zahraničia poukázala na dodávky zbraní na Ukrajinu britskými vojenskými dopravnými lietadlami v posledných dňoch a vyhlásila, že Ukrajina vníma západnú vojenskú pomoc ako „voľnú ruku pre vojenskú operáciu v Donbase".Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril, že hrozba zo strany USA o možnom izolovaní Ruska od globálneho bankového systému by mohla povzbudiť agresívne sily na Ukrajine k použitiu sily na opätovné získanie kontroly na povstaleckým územím na východe krajiny.„Môže to vštepiť falošnú nádej do horúcich hláv niektorých predstaviteľov ukrajinského vedenia, ktorí by mohli rozhodnúť o tom, že v tichosti obnovia občiansku vojnu vo svojej krajine," povedal Peskov novinárom.Región Donbas na východnej Ukrajine je pod kontrolou separatistov podporovaných Ruskom, ktorí proti ukrajinským silám bojujú už takmer osem rokov. Tento konflikt si vyžiadal viac ako 14-tisíc životov.Ukrajina tento týždeň oznámila, že dostala dodávku protitankových striel z Veľkej Británie. Odmietla však tvrdenia Moskvy, že plánuje ofenzívu s cieľom opäť získať kontrolu nad separatistickými oblasťami.