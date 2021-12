Rusko očakáva, že USA odpovedia na žiadosť o bezpečnostné záruky

Putinova výzva

Rastúce napätie

25.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rusko očakáva, že od Spojených štátov budúci mesiac dostane odpoveď na žiadosť o poskytnutie bezpečnostných garancií, ktoré vylúčia rozšírenie Severoatlantickej aliancie (NATO) o Ukrajinu a ďalšie postsovietske štáty. Uviedol o to v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Na „okamžité" splnenie požiadaviek Moskvy predtým vo štvrtok vyzval ruský prezident Vladimir Putin. Washington a jeho spojencov obvinil, že na prahu Ruska udržiavajú svoje ozbrojené sily.Počas výročnej tlačovej konferencie ruský líder uvítal rozhovory so Spojenými štátmi, ktoré sa majú začať na budúci mesiac v Ženeve.Putin však zdôraznil, že Moskva od nich očakáva rýchle výsledky, „Aby sme mohli diskutovať o uvoľnení napätia, očakávame, že naši oponenti vo Washingtone poskytnú v januári konkrétne odpovede na naše návrhy," povedal v piatok Peskov.Moskva predkladá svoje požiadavky v čase rastúceho napätia, keď zvyšovanie počtu ruských vojakov v blízkosti Ukrajiny vyvoláva obavy že Rusko plánuje útok na svojho suseda. To vláda v Moskve opakovane popiera. Podľa odhadov ruská armáda k hraniciam s Ukrajinou, ktorá má záujem o členstvo v NATO, nedávno presunula 60 až 90-tisíc vojakov.