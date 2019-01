Rusko odmieta informácie o vyslaní žoldnierov do Venezuely

Veľký Kremeľský palác v Moskve, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. januára (TASR) - Informácie o vyslaní členov ruských súkromných vojenských spoločností označili predstavitelia Ruska i Venezuely za nepravdivé. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Interfax.odpovedal na otázku novinárov ohľadom údajného vyslania ruských vojakov do Venezuely podpredseda ruskej vlády Jurij Borisov. Zároveň však dodal, že "Rusko naďalej pozorne sleduje vývoj situácie v tejto krajine".Veľvyslanec Venezuely v Ruskej federácii Carlos Rafael Tortosa označil v stredu informáciu o lietadle s ruskými vojakmi smerujúcimi do Venezuely za "provokáciu".Ešte v sobotu sa objavila informácia o tom, že členovia súkromných vojenských spoločností, ktoré vykonávajú pre Rusko tajné misie, odleteli do Venezuely, aby zvýšili bezpečnosť tamojšieho prezidenta Nicolása Madura v súvislosti s protestmi opozície podporovanej Spojenými štátmi.Jevgenij Šabajev, ataman jednej z kozáckych polovojenských skupín s väzbami na ruské súkromné vojenské spoločnosti, v tejto súvislosti pre agentúru Reuters v sobotu uviedol, že podľa jeho informácií môže byť vo Venezuele približne 400 ruských žoldnierov. Iné zdroje hovorili o malých skupinách.