Rusko odpovedá USA, odsúdilo odmietnutie Západu splniť jej hlavné bezpečnostné požiadavky

Rusko vo štvrtok predložilo Spojeným štátom formálnu odpoveď na ich ponuky na rokovania o obmedzení rozmiestnenia rakiet v Európe, vojenských cvičení a ďalších opatreniach na budovanie dôvery.

V odpovedi, ktorú zverejnilo ruské ministerstvo zahraničia, Moskva odsúdila odmietnutie Západu splniť jej hlavné bezpečnostné požiadavky. Zároveň potvrdila, že môže prijať bližšie nešpecifikované „vojensko-technické opatrenia“, ak USA a ich spojenci naďalej nebudú spolupracovať v súvislosti s jej bezpečnostnými obavami.

V odpovedi sa podľa agentúry AP tiež uvádza, že Rusko je pripravené diskutovať o obmedzeniach rozmiestnenia rakiet a hliadkových letov strategických bombardérov i ďalších krokoch na budovanie dôvery.

17.2.2022 -Rusko, ktoré pri Ukrajine zhromaždilo zhruba 150-tisíc vojakov, popiera, že by tam plánovalo inváziu, a tvrdí, že môže slobodne nasadiť svoje jednotky, kdekoľvek je to potrebné, aby čelili hrozbám NATO.Moskva chce, aby Západ neprijal Ukrajinu a ďalšie bývalé sovietske štáty do NATO, zastavil rozmiestňovanie zbraní v blízkosti ruských hraníc a stiahol sily z východnej Európy. Tieto požiadavky spojenci rázne odmietli.