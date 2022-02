Rusko odpovedalo na americký návrh zmiernenia napätia na Ukrajine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská vláda poslala písomnú odpoveď na americký návrh na deeskaláciu napätia v súvislosti s Ukrajinou. Pre agentúru AP to bez uvedenia podrobností potvrdili traja predstavitelia administratívy amerického prezidenta Joea Bidena, ktorí si priali zostať v anonymite.Rusko odpovedalo na návrh Spojených štátov menej ako týždeň po tom, čo predstavitelia USA a NATO poslali Moskve odpoveď na jej bezpečnostné požiadavky, aby sa Ukrajina nestala členom aliancie a stiahli spojenecké vojská a zariadenia z východnej Európy. Spojenci požiadavky odmietli, no stanovili oblasti, v ktorých by mohla byť diskusia možná.Biden v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty sa naďalej „zapájajú do nepretržitej diplomacie“ s cieľom zmierniť situáciu okolo Ukrajiny. „Pokračujeme v naliehaní na diplomaciu ako na najlepšiu cestu vpred, ale keďže Rusko pokračuje v budovaní síl okolo Ukrajiny, sme pripravení bez ohľadu na to, čo sa stane,“ povedal americký prezident.