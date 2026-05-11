 Zo zahraničia

11. mája 2026

Rusko opäť snorilo. Poľsko našlo špionážny dron pri hranici s Kaliningradom


Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartoszyce, približne 20 ...



11.5.2026 (SITA.sk) - Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu.


Poľské úrady objavili prieskumný dron neďaleko mesta Bartoszyce, približne 20 kilometrov od hranice s ruskou Kaliningradskou oblasťou. Referuje o tom rozhlasová stanica RMF FM s odvolaním sa na poľskú vojenskú políciu, podľa ktorej išlo pravdepodobne o vojenský prieskumný bezpilotný stroj bez bojových schopností.

Dron mal na sebe nápisy v ruštine a bol vybavený viacerými kamerami umiestnenými na trupe. Médiá s odvolaním sa na neoficiálne zdroje uviedli, že mohol narušiť poľský vzdušný priestor z územia Ruska.

Poľské úrady zatiaľ potvrdili len to, že išlo o zahraničný lietajúci objekt, ktorý nepochádzal z Poľska. Vzhľadom na jeho obmedzený dolet podľa RMF FM nemohol priletieť z Ukrajiny, pričom všetko nasvedčuje tomu, že štartoval z ruskej Kaliningradskej oblasti.

Rusko už viackrát čelilo obvineniam z narušenia vzdušného priestoru členských štátov NATO počas útokov na Ukrajinu. Podobný incident zaznamenalo minulý týždeň aj Lotyšsko, kde sa pri meste Rezekne zrútil dron neďaleko ropného skladu pri hraniciach s Ruskom. Lotyšské úrady však v tomto prípade naznačili, že mohlo ísť o zablúdené ukrajinské bezpilotné lietadlá určené na útoky proti cieľom v Rusku.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-maji-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v máji 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Rusko opäť snorilo. Poľsko našlo špionážny dron pri hranici s Kaliningradom

Top foto dňa (10. máj 2026): Loď postihnutá hantavírusom, Deň víťazstva nad fašizmom a prehliadka klobúkov

