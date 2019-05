Rusko plánuje odobrať asi milión ton kontaminovanej ropy z Bieloruska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva/Varšava 24. mája (TASR) - Rusko plánuje odobrať od Bieloruska približne 1 milión ton kontaminovanej ropy a vyčistiť tak sekciu ropovodu Družba vedúcu do Poľska a Nemecka. Uviedli to pre agentúru Reuters štyri zdroje z ropného priemyslu oboznámené s plánom Moskvy.O tomto pláne sa rokovalo vo štvrtok (23. 5.) vo Varšave medzi zástupcami Ruska, Bieloruska a európskych firiem. Ako zdroje dodali, s ďalším zhruba miliónom ton znečistenej ropy, ktorý sa nachádza v Poľsku a Nemecku, si už budú musieť poradiť v týchto krajinách.povedal pre Reuters jeden zo zdrojov, ktorý sa zúčastnil na rokovaniach. Plán o prevzatí kontaminovanej ropy z Bieloruska späť do Ruska potvrdili aj ďalšie tri zdroje, ktoré sa buď zúčastnili priamo na rokovaniach, alebo boli o ich priebehu informované.spresnil jeden zo zdrojov. Ruské ministerstvo energetiky ani prevádzkovateľ ropovodov Transnefť sa k plánu nevyjadrili a na otázky Reuters nereagovala ani bieloruská energetická spoločnosť Belneftechim.