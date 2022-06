Rusko podľa Lavrova nenapadlo Ukrajinu. Museli však vysvetliť Západu, že jej zavlečenie do NATO je trestný čin

Zavlečenie Ukrajiny do NATO

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Od útoku ruskej armády na Ukrajinu pred takmer štyrmi mesiacmi prišli o život tisíce civilistov, ukrajinské mestá sa zmenili na trosky a milióny Ukrajincov museli utiecť zo svojich domovov, no šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov tvrdí, že tieto veci nie sú také, ako sa na prvý pohľad zdajú.„Nenapadli sme Ukrajinu,“ povedal v rozhovore pre britskú spravodajskú televíziu BBC Lavrov tvrdošijne ďalej rozhlasuje, že Rusko pri svojom konaní nemalo na výber. „Vyhlásili sme špeciálnu vojenskú operáciu, pretože sme nemali absolútne žiadny iný spôsob, ako vysvetliť Západu, že zavlečenie Ukrajiny do NATO je trestný čin,“ poznamenal.Taktiež zopakoval oficiálnu líniu Kremľa, že na Ukrajine sú nacisti a ruská armáda „denacifikuje“ krajinu.Neskôr mu redaktor BBC odcitoval oficiálnu správu OSN o tom, ako ruskí vojaci v ukrajinskej dedine Jahidne v Černihivskej oblasti prinútili 360 ľudí vrátane 74 detí a piatich osôb so zdravotným postihnutím zostať 28 dní v suteréne školy, kde nebola žiadna toaleta ani voda, pričom tam zomrelo desať ľudí.Keď sa ho opýtal, či aj toto je „boj proti nacistom“, Lavrov odpovedal: „Je to veľká škoda.“ Zároveň dodal, že predstavitelia OSN sú často vystavovaní tlaku zo strany Západu, aby šírili falošné správy.Lavrov potom obvinil BBC, že neodhalila pravdu o tom, čo sa dialo s obyvateľstvom v separatistami ovládaných oblastiach východnej Ukrajiny, v ktorých podľa neho tamojších civilistov osem rokov bombardovali ukrajinské jednotky. Redaktor mu povedal, že BBC za ostatné roky mnohokrát kontaktovala vedenie v separatistami ovládaných oblastiach so žiadosťou o povolenie ísť sa pozrieť, čo sa deje. Zakaždým jej bol odmietnutý vstup.Redaktor sa Lavrovom nenechal zmanipulovať a vzápätí naznačil, že ak by skutočne došlo ku genocíde, na ktorú sa Rusko odvoláva, tak by luhanskí a doneckí separatisti mali záujem, aby sa tam reportéri BBC dostali.Na otázku, prečo ich potom do samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky nepustili, Lavrov stroho odvetil: „Neviem.“