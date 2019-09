Rusko podľa Matečnej ponúklo SR spoluprácu pri riešení afrického moru

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Moskva 27. septembra (TASR) – Rusko ponúklo Slovensku spoluprácu pri riešení situácie okolo afrického moru ošípaných (AMO), keďže aj ono s týmto problémom v niektorých oblastiach bojuje. Po stretnutí s ruským ministrom poľnohospodárstva Dmitrijom Patruševom v Moskve to uviedla šéfka slovenského agrorezortu Gabriela Matečná (SNS).povedala Matečná. Ruský minister zároveň podľa nej vyjadril nádej, že výskumné ústavy oboch krajín, ktoré sa zaoberajú africkým morom ošípaných, by mohli spolupracovať napríklad aj na vývoji vakcíny.Rokovanie sa týkalo aj možnosti spolupráce v ďalších oblastiach. Podľa Matečnej ruskú stranu zaujímal aj prezentačný deň slovenských potravinárov, ktorý sa uskutočnil v piatok na slovenskom veľvyslanectve v Moskve.Témou schôdzky s Patruševom bola i digitalizácia a použitie. Slovensko môže podľa Matečnej v tejto oblasti ponúknuť mnoho vedomostí.Ministerka sa s ruským náprotivkom rozprávala tiež o vede a výskume.konštatovala s tým, že aplikované pôdoznalectvo, ktoré sa robí na Slovensku, je výnimočné a ruská strana oň prejavila záujem.Matečná a Patrušev sa dohodli, že obe strany si navzájom pošlú témy, o ktorých by mohli komunikovať a v ktorých by našli prienik.uviedla Matečná.(osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová)