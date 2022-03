Rusko podľa Pentagonu verbuje sýrskych bojovníkov. Ide o ďalší dôkaz, že invázia nejde podľa plánu

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa snaží naverbovať do vojny na Ukrajine bojovníkov zo Sýrie, ktorí majú skúsenosti s bojom v mestách. Ako referuje web npr.org, uviedol to hovorca Pentagonu John Kirby s tým, že nemá konkrétne informácie o počte sýrskych bojovníkov.Wall Street Journal v nedeľu ako prvý informoval, že Rusko hľadá skúsených sýrskych bojovníkov, ktorí by mu mohli pomôcť prevziať kontrolu nad mestami, akým je napríklad ukrajinská metropola Kyjev.„Veríme, že tieto správy sa zakladajú na pravde. Je zaujímavé, že Putin sa musí spoliehať na zahraničných bojovníkov,“ povedal Kirby.Rusko tieto správy nekomentovalo. Zatiaľ nie je známe, ako dlho môže takejto skupine sýrskych bojovníkov trvať dostať sa na Ukrajinu, ako by sa integrovali s ruskou armádou alebo akí efektívni by mohli byť v krajine, ktorú nepoznajú.Napriek všetkému, ruské náborové úsilie predstavuje najnovší dôkaz toho, že ruská invázia na Ukrajine neprebieha podľa plánov Moskvy.