Rusko podľa rozviedky pripravuje rozsiahlu provokáciu na bielorusko-ukrajinskej hranici

10.3.2023 (SITA.sk) - Rusko plánuje v blízkej budúcnosti rozsiahlu provokáciu na hranici Bieloruska s Ukrajinou. Podľa spravodajského portálu Kyiv Independent to uviedlo hlavné spravodajské riaditeľstvo ukrajinského ministerstva obrany (GUR), podľa ktorého by provokácia mohla zahŕňať ničenie zariadení infraštruktúry a civilné obete.Provokáciu do Bieloruska podľa informácií GUR príde vykonať niekoľko skupín Rusov. Cieľom tohto počíňania má byť vytvorenie negatívnej verejnej mienky o Ukrajine medzi Bielorusmi a zabezpečenie plnej účasti Minsku na ruskej vojne voči Ukrajine.Dianie by vraj mal prísť pokrývať prominentný kremeľský propagandista Vladimir Solovjov . Ruské štátom kontrolované médiá by mohli z miesta vysielať naživo 11. marca. GUR zdôraznil, že Ukrajina nevedie žiadne bojové operácie na území Bieloruska.Bielorusko nie je oficiálne zapojené do vojny na Ukrajine , ale umožnilo ruským silám útočiť na krajinu z jeho územia.