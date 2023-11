Rusko posilňuje svoje úsilie zneužiť históriu ako zbraň, bývalý prezident Medvedev pohrozil Poľsku

O historickej jednote Rusov a Ukrajincov

Primeraná vojenská odpoveď

11.11.2023 (SITA.sk) - Rusko zintenzívňuje svoje úsilie zneužiť históriu ako zbraň. Vo svojom sobotňajšom spravodajskom hlásení na to upozorňuje britské ministerstvo obrany.Informuje o tom web denníka The Guardian. Londýn poukázal na to, že ruský Federálny archívny úrad zverejnil zbierku dokumentov „O historickej jednote Rusov a Ukrajincov“. Začína sa článkom ruského vodcu Vladimira Putina z júla 2021 na danú tému a nasleduje po ňom jeho prejav o situácii na Ukrajine z, pár dní pred tým, ako spustil inváziu.Kniha obsahuje, ktoré odôvodňujú súčasnú politiku Kremľa a podporujú tvrdenie, že zahraničná podvratná činnosť premenila Ukrajinu na anti-Rusko. Dokumenty sprevádzajú Putinove výkladové komentáre.Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev zase minulý týždeň údajne napísal článok o histórii rusko-poľských vzťahov. Obvinil pritom Poľsko z vykonávania agresívnej revizionistickej „rusofóbnej“ politiky, varoval, že by to mohlo viesť k zničeniu poľskej štátnosti, a pohrozil, že Rusko a Bielorusko sú schopné v prípade potreby poskytnúť primeranú vojenskú odpoveď.„Ozbrojovanie histórie ruským vedením sa zintenzívňuje, je zamerané na vštepovanie anti-západnosti do myslí ruského obyvateľstva a zastrašovanie jeho bezprostredných západných susedov,“ uvádza britské ministerstvo obrany.