Rusko poslalo na Ukrajinu ďalšie jednotky, v Donbase má aj Vagnerovcov a bojovníkov zo Sýrie

20.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská armáda v priebehu utorka poslala do boja na Ukrajine ďalšie dve bojové jednotky, známe ako práporové taktické skupiny. Tvrdí to nemenovaný popredný predstaviteľ americkej obrany.Uviedol, že počet ruských jednotiek na Ukrajine sa týmto zvýšil na 78, pričom dodal, že všetky momentálne operujú na juhu a východe. Minulý týždeň mali Rusi na Ukrajine 65 jednotiek. Podľa Pentagonu pozostávali ruské jednotky na začiatku vojny zo 700 až 800 vojakov a momentálne ich na Ukrajine môže byť 55-tisíc až 62-tisíc.Podľa nemenovaného európskeho predstaviteľa má tiež Rusko v Donbase asi 10-tisíc až 20-tisíc zahraničných bojovníkov. Je to zmes žoldnierov z polovojenskej skupiny Vagnerovcov a bojovníkov zo Sýrie a Líbye.