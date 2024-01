Rusko použilo proti Ukrajine severokórejské balistické strely a chce aj rakety z Iránu, tvrdia Američania

4.1.2024 (SITA.sk) - Rusko si zaobstaralo balistické strely zo Severnej Kórey a chce aj balistické rakety krátkeho doletu z Iránu, aby mohlo doplniť zásoby zbraní pre svoju vojnu na Ukrajine. Vo štvrtok to oznámil Biely dom s odvolaním sa na americké tajné služby.Hovorca americkej Rady národnej bezpečnosti John Kirby uviedol, že nedávno odtajnené spravodajské informácie ukazujú na to, že Severná Kórea poskytla Rusku odpaľovacie zariadenia pre balistické rakety aj niekoľko takýchto striel.Ruské sily minimálne jednu z týchto rakiet vystrelili 30. decembra na Ukrajinu. Aj počas nočného utorkového útoku ruské sily odpálili niekoľko severokórejských balistických striel.Dohoda medzi Ruskom a Iránom podľa Kirbyho nie je dokončená. Spojené štáty sú podľa jeho slov „znepokojené z toho, že rokovania Ruska o získaní balistických rakiet blízkeho dosahu od Iránu aktívne napredujú“.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena opakovane tvrdí, že Kremeľ sa spolieha na Severnú Kóreu a Irán so zbraňami, ktoré potrebuje pre boje na Ukrajine, a odhaľuje zistenia spravodajských služieb, ktoré to ukazujú.