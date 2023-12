Rusko používa nekvalitnú severokórejskú muníciu, ktorá dokonca spôsobuje zranenia ruským vojakom

20.12.2023 (SITA.sk) - Ruské sily používajú nekvalitné delostrelecké projektily pochádzajúce zo Severnej Kórey, ktoré sú často chybné, občas spôsobujú poškodenie hlavne kanónov a mínometov a dokonca zrania vojakov. Ako referuje web Kyiv Independent, v stredu to uviedol generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.Tieto skúsenosti so severokórejskou muníciou majú predovšetkým ruské jednotky pod velením generálplukovníka Michaila Teplinského operujúce na juhu Ukrajiny. Juhokórejská spravodajská služba sa domnieva, že Severná Kórea od augusta poslala do Ruska viac ako milión delostreleckých granátov, aby pomohla podporiť vojnu ruského vodcu Vladimira Putina s Ukrajinou.Podľa ukrajinskej vojenskej spravodajskej stránky Defense Express sa ruskí vojaci sťažujú na kvalitu severokórejskej munície, pričom uviedli, že niektorým druhom chýbajú kľúčové súčiastky. To znamená, že niektoré kusy munície môžu byť menej účinné alebo dokonca nebezpečné pre tých, ktorí s nimi manipulujú.