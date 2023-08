Rusko používa „zombie“ ponorky, aby navonok držala krok so Spojenými štátmi

15.8.2023 (SITA.sk) - Rusko používa „zombie“ ponorky na maskovanie nedostatku jadrovej parity so Spojenými štátmi. Ako informuje web news.sky.com, pre analytickú platformu Riddle to uviedol politológ a expert na ruské ozbrojené sily Pavel Luzin, ktorý tvrdí, že Kremeľ umelo navyšuje počty svojich nosičov jadrových zbraní.Vysvetľuje, že hoci Moskva oficiálne tvrdí, že má 13 strategických ponoriek, dôkazy z rôznych zdrojov naznačujú, že v najlepšom prípade ich má len osem, no iba o šiestich „možno spoľahlivo tvrdiť, že sú pripravené plniť svoje misie“.Iné zo starnúcej flotily, o ktorých Kremeľ tvrdí, že sú stále v prevádzke, sú v skutočnosti „zombie“ ponorky a takmer určite už nie sú funkčné.Na druhej strane, podľa Luzina 13 zo 14 strategických ponoriek v americkej flotile „je pripravených na svoje plánované misie“.„Moskva sa snaží držať myšlienky jadrovej parity so Spojenými štátmi ako základu svojej zahraničnej a domácej politiky, ale myšlienka parity je v skutočnosti už mŕtva,“ skonštatoval Luzin.