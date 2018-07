Rusko požaduje dôkazy o údajnom zasahovaní do amerických volieb

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. júla (TASR) - Rusko požaduje, aby Spojené štáty predložili dôkazy týkajúce sa údajného zasahovania Moskvy do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Novinárom to v stredu povedal ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov, ktorého citovala agentúra TASS.prízvukoval ruský diplomat. Tvrdenia Washingtonu o údajnom zasahovaní Moskvy do prezidentských volieb v USA sú, dodal Antonov.zakončil veľvyslanec.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ako aj výbory pre činnosť tajných služieb v americkom Senáte i Snemovni reprezentantov vyšetrujú údajné zasahovanie Ruska do volieb, ktoré malo pomôcť Donaldovi Trumpovi do Bieleho domu. Vyšetrovanie vedie špeciálny prokurátor Robert Mueller.Trump, ako aj Kremeľ tieto obvinenia odmietajú. Americké úrady v piatok obvinili v neprítomnosti 12 ruských tajných agentov, ktorí sa mali podieľať na tomto procese.Trump v utorok v Bielom dome zdôraznil, že uznáva závery amerických spravodajských služieb o zasahovaní Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Vyjadril sa tak po vlne kritiky, ktorá nasledovala po jeho pondelkovom rokovaní s Putinom. Americký prezident totiž na spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom uviedol, že nevidí žiadny dôvod, prečo by Rusko zasahovalo do amerických volieb.Trump však v utorok povedal, že v Helsinkách sa len nesprávne vyjadril. Podľa svojich slov mal na mysli opak, teda, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemalo byť zodpovedné za zasahovanie do volieb.