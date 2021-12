Rusko požaduje od USA a spojencov bezpečnostné záruky, nemajú nasadzovať vojakov na Ukrajinu

Narazia na zhoršenie bezpečnostnej situácie

Napätie v posledných týždňoch narastá

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pokiaľ Spojené štáty a ich partneri v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) odmietnu Rusku poskytnúť určité vojenské záruky, bude to aj na úkor ich vlastnej bezpečnosti. Vyhlásil to v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov.Ruský prezident Vladimir Putin žiada od Západu garancie, ktoré by NATO znemožnili rozšíriť sa o Ukrajinu alebo tam nasadzovať svojich vojakov a zbrane. Putin túto otázku pripomenul aj tento týždeň počas videokonferencie s americkým prezidentom Joeom Bidenom.Bolo by „naivné“ očakávať, že Rusko čoskoro získa tieto bezpečnostné záruky, Moskva je však naďalej odhodlaná dosiahnuť ich poskytnutie, povedal Rjabkov.„Pokiaľ naši protivníci na druhej strane, predovšetkým USA, ale aj ďalšie krajiny, spojenci, takzvaní spojenci USA, odmietnu, pokúsia sa celú vec torpédovať, nevyhnutne narazia na ďalšie zhoršenie vlastnej bezpečnostnej situácie,“ upozornil ruský predstaviteľ.Napätie medzi Moskvou a Západom v ostatných týždňoch narastá, pričom zvyšovanie počtu ruských vojakov pri hranici s Ukrajinou podnecuje obavy z možnej ruskej invázie.Ruskí predstavitelia plánovanie útoku na Ukrajinu opakovane popreli. Ukrajinu naopak obvinili z jej vlastných údajne agresívnych zámerov. Ukrajina nie je členom NATO, opiera sa však o silnú podporu vojenskej aliancie.