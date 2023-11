Rusko pravdepodobne na Ukrajine použije prieskumné lietadlá M-55 zo sovietskej éry

19.11.2023 (SITA.sk) - Rusko uvažuje o možnosti opätovného uvedenia prieskumných lietadiel M-55 zo sovietskej éry do prevádzky.Uviedla to spravodajská služba britského ministerstva obrany v najnovšej správe o vývoji vojny na Ukrajine, ktorú zverejnila v nedeľu na sociálnej sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Existuje reálna možnosť, že sa M-55 vráti do služby na fronte s cieľom posilniť nedostatočný ruský prieskum priestoru nad Ukrajinou," konštatoval britský rezort obrany.Rusko má niekoľko lietadiel M-55, ktoré sa prvýkrát vzniesli do vzduchu v roku 1988. Vykonávajú výskumné funkcie, pričom sa v rokoch 1996 a 1997 podieľali na skúmaní arktickej stratosféry a v roku 1999 na prieskume Antarktídy.