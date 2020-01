Rusko pre predĺžení zdolalo Švédsko a postúpilo do finále MS v hokeji do 20 rokov (video)

MS v hokeji do 20 rokov - semifinále



Ostravar Aréna



MS v hokeji do 20 rokov - o záchranu



druhý zápas (hrá sa na dva víťazné zápasy)



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Ruska sa po štyroch rokoch opäť prebojovali do finále majstrovstiev sveta juniorov. Na šampionáte v v Česku mladí Rusi v sobotňajšom semifinále zdolali rovesníkov zo Švédska 5:4 po predĺžení.Rusi síce mali v prvom semifinálovom súboji výraznú streleckú prevahu, no Švédi boli efektívnejší a duel dospel až do predĺženia. V ňom ruskí mladíci napokon dokonali postup do finále.Rusi na titul na tomto fóre čakajú už 9 rokov, zatiaľ naposledy získali zlato na MSJ v ročníku 2010/2011. V druhom sobotňajšom semifinále proti sebe nastúpia od 19.00 h Kanaďania a obhajcovia titulu Fíni.V druhom súboji o zotrvanie medzi elitou zvíťazili Kazachovia nad Nemcami 4:1 a vyrovnali stav série hranej na dve víťazstvá na 1:1. Rozhodujúci tretí zápas o záchranu je na programe v nedeľu 5.1. o 11.00 h.Slováci na MSJ v Česku vypadli vo štvrťfinále s Kanaďanmi a na turnaji obsadili 8. priečku.1. Sandin (D. Gustafsson), 15. Fagemo (Lundkvist, Sandin), 32. Sandin (Fagemo, Nässén), 45. Lundkvist (Sandin, Nässén) - 4. Ivan Morozov (Podkolzin, Dorofejev), 6. Chovanov (Alexandrov, Denisenko), 13. Sokolov, 49. Sokolov (Chovanov), 64. Ivan Morozov (Podkolzin, Voronkov)5. a 42. Alexandrov, 26. Bojko, 57. Čaporov - 59. Schinko