Rusko pripravuje reakciu na „zvýšenú intenzitu“ amerických dronov nad Čiernym morom

„Zvýšená intenzita" amerických dronov

Zodpovednosť NATO

28.6.2024 (SITA.sk) - Ruský minister obrany nariadil pripraviť reakciu na americké lety bezpilotných lietadiel nad Čiernym morom. Oznámil to ruský rezort obrany.Jeho vyhlásenie je zjavným varovaním, že Moskva môže podniknúť rázne opatrenia na odvrátenie amerických prieskumných lietadiel.Ministerstvo obrany v Moskve poukázalo na nedávnu „zvýšenú intenzitu" amerických dronov nad Čiernym morom, ktoré podľa neho „vykonávajú spravodajskú aktivitu a cielenie pre presné zbrane, ktoré západné krajiny dodávajú ukrajinskej armáde na útoky na ruské zariadenia".„Ukazuje to zvýšenú angažovanosť USA a ďalších krajín NATO v konflikte na Ukrajine na strane kyjevského režimu," vyhlásilo ministerstvo.Lety dronov podľa neho „výrazne zvyšujú pravdepodobnosť incidentov s ruskými vojenskými lietadlami, čo zvyšuje riziko priamej konfrontácie medzi alianciou a Ruskou federáciou", za čo ponesie plnú zodpovednosť NATO.Washington a Moskva sa už dostali do stretov pre americké drony nad Čiernym morom. Vlani napríklad ruská stíhačka poškodila americký dron, ktorý následne havaroval. Opakovanie takýchto incidentov by mohlo ešte viac podnietiť napätie pre vojnu na Ukrajine.