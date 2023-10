Rusko s vojakmi zaobchádza „len ako s mäsom“, trestanecké prápory kedysi vytvoril Stalin

3.10.2023 (SITA.sk) - Opití regrúti, trestanci či vojaci neochotní podriadiť sa sú medzi stovkami ruských vojakov vyslaných do najnebezpečnejších častí frontovej línie v takzvaných čatách Storm Z. Ako referuje web news.sky.com, potvrdilo to dovedna 13 ľudí so znalosťou veci vrátane piatich bojovníkov.Jeden z vojakov z armádnej jednotky 40318 povedal, že sa to podobá na „trestanecké prápory“, aké kedysi vytvoril sovietsky diktátor Jozef Stalin pre tých vojakov, ktorí počas druhej svetovej vojny opustili svoje pozície. Spomenutý vojak poznamenal, že Kremeľ s vojakmi zo Storm Z zaobchádza „len ako s mäsom“.