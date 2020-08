Rusko sa obáva, že prípad Navaľného by mohol naštrbiť jeho vzťahy so západom

V Berlíne sa pustili do ďalších testov

Ruskí lekári otravu zamietli

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Kremeľ nechce, aby prípad ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného narušil vzťah Ruska a západu. V stredu to novinárom povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov , ktorý opäť "kategoricky" odmietol obvinenia, podľa ktorých za údajným otrávením Navaľného stojí Moskva."Samozrejme, že to nechceme a neexistuje žiaden dôvod," vyjadril sa Peskov. "Tak isto ako aj iní, aj my chceme vedieť, čo viedlo k tomu, že je v súčasnosti v kóme," dodal.Štyridsaťštyriročný Navaľnyj skončil v nemocnici po tom, čo mu vo štvrtok počas letu z Tomska do Moskvy prišlo zle. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo následne núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. V sobotu ráno ho lietadlom previezli do nemocnice Charité v nemeckom Berlíne.Tamojší odborníci ho podrobili rozsiahlemu vyšetreniu a v pondelok oznámili, že v jeho tele našli "inhibítory cholínesterázy". Tie sa nachádzajú v liekoch, ale aj pesticídoch a nervovoparalytických látkach. Lekári vysvetlili, že zatiaľ nepoznajú konkrétnu látku, akej bol pacient vystavený, ale začali sériu ďalších komplexných testov.Ruskí lekári v pondelok informáciu o možnej otrave Navaľného zamietli, pričom sa vyjadrili, že keď ho testovali na dané inhibítory, žiadne nenašli.K riadnemu vyšetreniu prípadu vyzvali aj predstavitelia zahraničných krajín, ako napríklad britský premiér Boris Johnson , nemecká kancelárka Angela Merkelová , minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo či zástupcovia Francúzska a Nórska.