Rusko sa opäť vyhráža „odpoveďou“ na vstup Ukrajiny do NATO, ide o bezpečnosť celej Európy

Bezpečnostná architektúra Európy

Pozvanie Ukrajiny do NATO

10.7.2023 (SITA.sk) - Kremeľ opäť pohrozil, že vstup Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa údajne stane hrozbou pre Rusko a vyžiada si odozvu Moskvy. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na agentúru RIA Novosti a hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. „Vstup Ukrajiny do NATO bude mať veľmi negatívne dôsledky na bezpečnostnú architektúru Európy. Ako člen NATO sa Ukrajina stane hrozbou pre Rusko, čo si bude vyžadovať jasnú a pevnú odpoveď,“ povedal Peskov. Ako dosiaľ, ani tentoraz nešpecifikoval, akým spôsobom NATO ohrozuje Rusko a ničím nepodložil svoje tvrdenia.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v pondelok vyhlásil, že spojenci v NATO sa dohodli na skrátenom procese vstupu Ukrajiny do aliancie, keď odstránili z ukrajinskej cesty k pristúpeniu akčný plán členstva.Ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová zasa uviedla, že celé východné krídlo NATO, ako aj viaceré západoeurópske krajiny sú teraz za pozvanie Ukrajiny. Tá taktiež verí, že NATO môže pozvať Ukrajinu, aby sa pripojila k aliancii aj počas vojny, a dokončiť proces, keď to okolnosti dovolia.