Rusko sa pokúsi vytvoriť nárazníkovú zónu pozdĺž ukrajinskej hranice, ofenzíva zintenzívnila naliehavosť západnej podpory

Mimoriadna odvaha a schopnosti

Ťažký nedostatok zbraní a zásob

20.5.2024 (SITA.sk) - Ruské sily sa podľa amerického ministra obrany Lloyda Austina v nadchádzajúcich týždňoch pokúsia o ďalšie postupy, aby vytvorili nárazníkovú zónu pozdĺž ukrajinskej hranice. Šéf Pentagonu na to poukázal na samite Kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, informuje denník The Guardian.„Je to ťažký a nebezpečný boj, ale ukrajinskí obrancovia preukazujú mimoriadnu odvahu a schopnosti. A dobre využívajú možnosti, ktoré táto kontaktná skupina poskytla,“ povedal Austin v úvodnom príhovore stretnutia.Ruské sily v ostatných mesiacoch zaznamenali len mierne pokroky, no 10. mája spustili prekvapivú ofenzívu v Charkovskej oblasti, čo viedlo k ich najväčším územným ziskom za rok a pol. Austin poznamenal, že ofenzíva zintenzívnila naliehavosť západnej podpory Ukrajine, a povedal, že USA dodávajú Kyjevu veľmi potrebnú pomoc.Dodávaná vojenská pomoc zahŕňa 155 milimetrové delostrelecké náboje, muníciu pre systémy HIMARS, protivzdušnú obranu a protipancierové systémy.Minister tiež uviedol, že USA budú pokračovať v schvaľovaní „podstatných“ balíkov bezpečnostnej pomoci Ukrajine, čo znamená, že „stály tok“ pomoci budú Kyjevu poskytovať „týždeň po týždni“.Kyjev sa vyrovnáva s ťažkým nedostatkom zásob a zbraní, ktorý bol čiastočne spôsobený mesiacmi hádok v americkom Kongrese, ktoré oddialili obrovský balík americkej vojenskej pomoci.