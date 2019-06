Rusko sa posunulo bližšie k odstúpeniu od zmluvy INF

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 18. júna (TASR) - Rusko sa posunulo bližšie k pozastaveniu platnosti Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) z roku 1987.Štátna duma (dolná komora ruského parlamentu) v utorok drvivou väčšinou odhlasovala podporu dekrétu prezidenta Vladimira Putina o pozastavení záväzkov Ruska v rámci zmluvy INF podpísanej so Spojenými štátmi, informovala tlačová agentúra AP.Krok prichádza po tom, ako Spojené štáty vo februári avizovali zámer odstúpiť od INF. Washington oznámil, že od zmluvy odstúpi do šiestich mesiacov, pokiaľ ju Rusko nezačne dodržiavať. Moskva však odmietla akékoľvek porušovanie zmluvy a sama obvinila Washington z porušovania INF.Putin varoval Spojené štáty pred rozmiestnením nových striel v Európe s tým, že Moskva na to bude reagovať nasadením nových rýchlych zbraní, ktorým bude trvať krátko, kým dosiahnu svoj cieľ.Horná komora ruského parlamentu, Rada federácie, by mala pozastavenie účasti Ruska na INF prerokúvať 26. júna. Návrh zákona o predložil do parlamentu Putin. Na jeho základe bude mať prezident právo túto zmluvu obnoviť.Zmluva INF medzi bývalým Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi bola podpísaná vo Washingtone 8. decembra 1987. Platnosť nadobudla 1. júna 1988.Táto bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú podpísali sovietsky vodca Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.