Rusko sa snaží podľa prezidenta Zelenského na Ukrajine vytvoriť nové pseudorepubliky, chce ju rozbiť

13.3.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa snaží na Ukrajine vytvoriť nové pseudorepubliky, aby ju rozbilo. Vo svojom nočnom príhovore to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, pričom vyzval ukrajinského regióny vrátane obsadeného Chersonu, aby neopakovali to čo v Donecku a Luhansku, kde v roku 2014 začali proruskí separatisti bojovať s ukrajinskými silami.„Okupanti na území Chersonskej oblasti sa pokúšajú zopakovať smutnú skúsenosť s vytváraním pseudorepubliky. Vydierajú miestnych lídrov, vyvíjajú tlak na poslancov, hľadajú niekoho, koho by mohli podplatiť,“ povedal Zelenskyj. Ako dodal, členovia mestskej rady v Chersone v sobotu odmietli plány na vytvorenie novej republiky.Pred inváziou na Ukrajinu Rusko uznalo Doneckú a Luhanskú ľudovú republiku za nezávislé. Moskva tvrdí, že to spravila, aby ochránila separatistické regióny, a požaduje od Ukrajiny, aby uznala ich nezávislosť.