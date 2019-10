Rusko sa usiluje o ďalšiu výmenu väzňov s Ukrajinou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soči 4. októbra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že Rusko sa snaží dosiahnuť ďalšiu výmenu väzňov s Ukrajinou spôsoboma úsilie v tomto smere pokračuje, informovala agentúra TASS. Ukrajinská vláda avizovala, že výmena by sa mohla uskutočniť na budúci týždeň.Rusko by podľa Peskova rado uskutočnilo ďalšiu výmenu väzňov a tá by mala byť hlavným cieľom. Všetko podľa neho závisí od toho, či sú vlády Ruska a Ukrajiny pripravené.dodal.Ukrajinský minister zahraničných vecí Vadym Prystajko vo štvrtok avizoval výmenu väzňov s Ruskom a vyjadril nádej, že sa ju podarí uskutočniť na budúci týždeň.Rusko a Ukrajina uskutočnili začiatkom septembra historickú výmenu osôb, ktoré obe krajiny zadržiavali. Každá z nich prepustila 35 väzňov.Peskov takisto povedal, že sa pracuje na stanovení dátumu pre summit tzv. normandskej štvorky (Ukrajinu, Rusko, Francúzsko a Nemecko). Krajiny podľa neho tento týždeň dosiahli výrazný posun v mierových rokovaniach.Ukrajinská delegácia v trojstrannej kontaktnej skupine pre urovnanie konfliktu v Donbase na utorňajšej schôdzke v bieloruskom Minsku podpísala tzv. Steinmeierov plán. Ten predpokladá súčasné uskutočnenie bezpečnostnej aj politickej časti minských dohôd; nastolenie mieru, obnovenie kontroly Ukrajiny nad svojimi územiami, udelenie osobitného štatútu Donbasu a uskutočnenie volieb v tejto časti krajiny.