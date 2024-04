Rusko sa z Charkova pokúša interne vysídliť milióny ľudí. Eskaluje útoky a informačné operácie 

23.4.2024 (SITA.sk) - Rusko zintenzívnilo útoky a informačné operácie proti Ukrajincom v meste Charkov. Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny ISW ) je to snaha Moskvy presvedčiť Ukrajincov, aby z mesta utiekli, a tak interne vysídliť milióny ľudí. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.Rusi využívajú obmedzené kapacity Ukrajiny v protivzdušnej obrane a zvýšené napätie na Ukrajine, kým čaká vojenskú pomoc od Spojených štátov. Kremeľskí propagandisti tiež ťažia z obáv z hroziacej ruskej ofenzívy na Charkov a vykonávajú koordinovanú informačnú operáciu s cieľom vyvolať paniku medzi Ukrajincami.Analytici ISW odhadujú, že pravdepodobnosť úspešnej ruskej pozemnej ofenzívy na Charkov je veľmi nízka, ak by Ukrajina rýchlo získala pomoc z USA.Ukrajinskí predstavitelia už diskutovali o možnosti ruskej pozemnej ofenzívy na Charkov v lete. Inštitút však naďalej konštatuje, že Rusi nemajú dostatočné sily na to, aby mesto obsadili, za predpokladu, že ukrajinská armáda je dobre zásobovaná.