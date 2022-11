Rusko schválilo zmeny v zákone o „propagande“ LGBTI ľudí, šírenie informácií o komunite sa bude trestať

Tretie čítanie

Zákaz "propagandy"

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruskí zákonodarcovia v stredu v druhom čítaní schválili návrh zákona, ktorý výrazne rozširuje obmedzenia činností považovaných za podporu práv LGBTI ľudí v krajine. Zákon ešte z roku 2013 zakazoval šírenie „propagandy netradičných sexuálnych vzťahov“ medzi maloletými. Po novom sa takýto zákaz vzťahuje i na šírenie informácií smerom k osobám, ktoré dovŕšili 18 rokov.Návrh zákona ešte musí prejsť tretím čítaním v Dume, dolnej komore parlamentu, predtým, ako sa dostane do hornej komory a potom k vodcovi Vladimirovi Putinovi To by však mala byť už len formalita, keďže najpodstatnejším zvyčajne býva druhé čítanie v Dume, keď poslanci schvaľujú veľké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.Nové legislatívne znenie stavia mimo zákon reklamu, médiá a online zdroje, knihy, filmy a divadelné produkcie, o ktorých sa predpokladá, že obsahujú takúto „propagandu“. Rozširuje tiež existujúce obmedzenia tým, že zakazuje šírenie informácií o rodových zmenách medzi maloletými.Porušenia zákona sa budú trestať pokutami a ak sa ich dopustia nerezidenti, môžu viesť k ich vyhosteniu z Ruska.