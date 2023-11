Rusko si podľa Zelenského pripravilo plán Majdan-3 a chcú ho odstrániť z funkcie prezidenta

21.11.2023 (SITA.sk) - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko ho chce odstrániť z funkcie prezidenta do konca tohto roka a pripravilo si destabilizačný plán s kódovým označením Majdan-3.Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje rozhovor ukrajinského lídra pre britský denník The Sun.„Podľa najnovších informácií existuje plán, ktorý naozaj veľmi chcú uskutočniť a názov operácie je Majdan-3. Znamená to zmeniť prezidenta, možno nie vraždou,“ konštatoval Zelenskyj.Už pred niekoľkými dňami ukrajinský prezident povedal novinárom, že Kremeľ sa snaží rozdeliť ukrajinskú spoločnosť, spôsobiť zmätok v krajine a v konečnom dôsledku zvrhnúť prezidenta.