Otvorenie nových trestných prípadov

Neverejné vyšetrovanie

8.8.2023 (SITA.sk) - Rusko údajne smeruje k tomu, že bude maťviac prípadov velezrady ako vlani. Informuje o tom spravodajský portál Sky News s odvolaním sa na ruský nezávislý web Cholod, ktorý analyzoval verejne dostupné záznamy.Od januára do júla našielotvorení takýchto trestných prípadov. Miera pribúdania prípadov vlastizrady sa však zrýchľuje. Súčasným tempom by do konca roka mohli v Rusku otvoriť ažprípadov.Bolo by to viac ako za ostatných 20 rokov dohromady. Webstránka vo svojej analýze zistila, žeobžalovaných vznámych prípadoch je obvinených z konania v prospech Ukrajiny.sú obvinení z práce pre Čínu,pre USA,pre Spojené kráľovstvo a jeden pre Nemecko.Ruský ľudskoprávny projekt Pervij Otdel varuje, že skutočný počet je oveľa vyšší, keďže niektoré vyšetrovania ruské úrady nikdy nezverejnia. Projekt tiež upozornil, že obžalovaní sú čoraz viac vystavovaní mučeniu „Mučili mladých, starých aj chorých. Máme dokonca informácie o mučení svedkov,“ vyjadril sa právnik Jevgenij Smirnov.